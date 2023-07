Männer gesucht

In der Ausbildung lernt man, wie man mündliche und schriftliche Dialoge führt sowie den Umgang mit Krisen und Konflikten. Nach Abschluss verpflichtet man sich, drei Jahre ehrenamtlich mitzuarbeiten. Sowohl am Tag als auch in der Nacht, insgesamt 120 Stunden im Jahr, die man sich aber selbst einteilen kann. Die Ausbildung wird zertifiziert und ist eine fachlich angesehene Qualifizierung in Kommunikation, Krisenintervention und Gesprächsführung. Wer interessiert ist, findet mehr dazu auf der Webseite der Telefonseelsorge.





https://www.telefonseelsorge-hagen-mark.de/