Maikundgebung 2023: "Ungebrochen Solidarisch"

Am Tag der Arbeit fand im Volkspark wieder die Maikundgebung statt. Traditionell folgen dort Reden auf einen Demonstrationszug der Gewerkschaften, dieser Zug fiel dieses Jahr aus. Stattdessen fand die Maikundgebung als Familienfest statt. Info- und Essensstände, Live-Musik und dazwischen Reden über die Rechte der Arbeiter. So fand dieses Jahr die Maikundgebung statt. Das ganze unter dem Thema "Ungebrochen Solidarisch" - In Zeiten von Inflation, Fachkräftemangel und den Konsequenzen der Pandemie wollen die Gewerkschaften zu Solidarität appellieren.

