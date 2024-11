Mehr als Du siehst

Unsere Gesellschaft braucht einen Perspektivwechsel. Das war der Einstieg in eine Fachveranstaltung des Hagener Integrationsrates. Unter dem Motto "Mehr als Du siehst" ging es um die Potentiale von Menschen mit internationaler Biographie. Se machen knapp 30 Prozent der Menschen in Deutschland aus, in Hagen ist ihr Anteil noch höher.

