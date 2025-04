Plädoyer für Positiv-Beispiele

Nicht wenige haben eine bewegte Vergangenheit und leisten wichtige Arbeit in den verschiedenen Einrichtungen. Teamleiterin Nina Bosse hat uns drei ihrer Mitarbeiterinnen vorgestellt. Nada, Yulia und Svetla.

Mehr zu den Geschichten der drei findet ihr weiter unten. Erzählt uns gerne auch eure Positiv-Beispiele.

Die von Teamleiterin Nina angesprochenen drei Kolleginnen sind selber unterschiedlich lange in Deutschland, haben ganz unterschiedliche Geschichten. Sind aus ihrer Sicht auf jeden Fall wirklich gute Beispiele, wie Integration laufen kann. Deshalb ist es ihr auch ein Bedürfnis, Negativ-Beispielen etwas entgegenzusetzen. Alle drei arbeiten bei Wohlbehagen im Stadtblick. Zum Beispiel bei Nada aus Serbien...

Nada ist seit 2018 hier, wird gerade Pflege-Fachassistentin und will sich weiter fortbilden. Yulia ist wegen des russischen Angriffskriegs aus der Ukraine zu uns gekommen. Mit ihrem mittlerweile 14-jährigen Sohn, der aufs AD geht...aber ohne ihren Mann.

Die Bulgarin Svetla ist die Dritte im Bunde... schon seit 2013 im Team. Der Anfang in der Pflege war schwierig für sie - ihre Kolleginnen haben ihr aber bei der Einarbeitung geholfen...

Svetla, Yulia und Nada - drei wirklich wichtige Teile des Teams...und drei gute Beispiele dafür, wie es laufen kann, sagt auch Einrichtungsleiter Carsten Kunz. 3 von 450 Kolleginnen und Kollegen.

So sieht's aus! Wenn ihr auch gute Beispiele für Integration habt, gerne her damit! Per Mail oder über Social Media! Den ewigen Negativ-Beispielen etwas dagegen setzen...