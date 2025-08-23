"Menschen des 21. Jahrhunderts" - Hagener werden Teil eines Kunstwerks

"Pattern"

Am Samstag versammelten sich 85 HagenerInnen auf dem Dach des Parkplatzes vom Westfalenbad. In einem Open Call wurden auch spezifisch kamerascheue Hagener gesucht, um einen authentischen Ausschnitt aus der Hagener Gesellschaft zu zeigen. Mitsamt silberner Ponchos und Drohne im Gepäck wurden die Teilnehmer Teil eines industriellen Fotos. Als Inspiration dienten der Hagener Impuls und seine Formensprache, das Hagener Wappen als auch unsere Industriegeschichte. Die belgische Fotografin kombiniert gerne solche Schauplätze wie den Parkplatz mit Massenbildern von Menschen, um eben diese in der Vordergrund zu stellen, anstatt des Umfelds.

99 Luftballons

Für morgen sind weiterhin Teilnehmer gesucht/ erwünscht.

WAS: Fotoshooting mit deiner/eurer Teilnahme

WER: mit dir/euch (ihr könnt alleine erscheinen oder mit Freunden oder eurer Familie)

WO: los geht’s vor dem Osthaus Museum auf dem Museumsplatz, 58095 Hagen; von dort bringen uns Busse der HST zu einem Getreidefeld bei Breckerfeld (und dann auch wieder zurück) eine selbständige Anreise ist ebenfalls möglich, Parkmöglichkeiten sind an der Baumeister Frischei GmbH & Co. KG, Brenscheid 16, 58339 Breckerfeld, vorhanden

WANN: Sonntag, 24.8.2025 um 10 Uhr am Osthaus Museum oder um 10.30 Uhr in Breckerfeld