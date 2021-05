Müll sammeln für den guten Zweck

Teilnehmer konnten sich am Allerwelthaus Müllsäcke abholen und damit durch die Satdt ziehen. Im Vorfeld hat man sich einen Sponsor gesucht, der pro wiedergebrachten Müllsack einen Geldbetrag spendet. Die Spenden gehen an den Verein Capetopia. Der sammlt Geld, um in Südafrika ein Schuldach mit Solaranlagen auszustatten. Nach drei Stunden kamen 35 volle Müllsäcke zusammen. Kleine und große Helfer nahmen ander Aktion teil.