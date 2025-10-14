Navigation

Nachhaltige Beton-Zwillinge für Hohenlimburg

Veröffentlicht: Dienstag, 14.10.2025 13:03

In Hohenlimburg rollen bald die Bagger. Die Lenne Twins sollen ein neues Kapitel in der Stadtentwicklung schreiben.

In der Langenkampstraße entstehen zwei moderne und nachhaltige Wohngebäude mit jeweils 32 Wohnungen. Davon wird die Hälfte mit Fördermitteln finanziert.

Henning Keune, Baudezanent der Stadt Hagen übergab zu Beginn der Woche den offiziellen Förderbescheid.

Baustart ist für spätestens Anfang 2026 geplant. Zu dem Quartier an der Lenne sollen außerdem eine Kita und ein Seniorenwohnheim gehören.

