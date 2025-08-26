Neue Kita im Richard-Römer-Lennebad
Für das Richard-Römer-Lennebad gibt es spannende Pläne. Das Gebäude soll zu einer Kita umgebaut werden. Ein entsprechendes Konzept wird heute in der Bezirksvertretung Hohenlimburg vorgestellt. Dahinter stehen die HVG, der Wirtschaftsbetrieb und die Hagener Entwicklungsgesellschaft.
Bisher war ein Abriss geplant, nun könnten bis zu 190 Betreuungsplätze wohnortnach geschaffen werden. Der Bedarf ist auch in Hohenlimburg groß. Die Einrichtung der AWO würde bleiben, ebenso die umliegenden Wohnhäuser. Bis Ende September gehen die Pläne auch durch die zuständigen Fachausschüsse. Sollte auch der Rat zustimmen, dann kann das Vorhaben konkretisiert und ein tragfähiges Konzept erstellt werden. Eine endgültige Entscheidung ist für März geplant.