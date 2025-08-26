Navigation

Neue Kita im Richard-Römer-Lennebad

Veröffentlicht: Dienstag, 26.08.2025 10:43

Für das Richard-Römer-Lennebad gibt es spannende Pläne. Das Gebäude soll zu einer Kita umgebaut werden. Ein entsprechendes Konzept wird heute in der Bezirksvertretung Hohenlimburg vorgestellt. Dahinter stehen die HVG, der Wirtschaftsbetrieb und die Hagener Entwicklungsgesellschaft.

© Richard-Römer-Lennebad

Bisher war ein Abriss geplant, nun könnten bis zu 190 Betreuungsplätze wohnortnach geschaffen werden. Der Bedarf ist auch in Hohenlimburg groß. Die Einrichtung der AWO würde bleiben, ebenso die umliegenden Wohnhäuser. Bis Ende September gehen die Pläne auch durch die zuständigen Fachausschüsse. Sollte auch der Rat zustimmen, dann kann das Vorhaben konkretisiert und ein tragfähiges Konzept erstellt werden. Eine endgültige Entscheidung ist für März geplant.

Weitere Meldungen

Starkstromunfall in Hohenlimburg

Lokalnachrichten Viele Haushalte in Hagen hatten gestern Abend (Mittwoch, 20. August) keinen Strom. Auslöser war ein Starkstromunfall in Hohenlimburg. Ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

Austausch über das Hochwasser 2021

Lokalnachrichten Schon vier Jahre ist es her, doch noch immer schauen manche mehr, andere weniger besorgt auf die Volme, wenn es etwas mehr regnet. Denn das Hochwasser am 14.

Stadtfest Hohenlimburg 2025 - Zwischen Beats und Essen

Lokalnachrichten Es ist Sommer, die Stimmung ist ausgelassen und Hohenlimburg zeigt sich von seiner besten Seite. Hier gibt es die Infos!

skyline