Nächster Hilfstransport startet in der Nacht zu Dienstag

Die einen sind schon unterwegs, weitere Hilfstransporte machen sich in Kürze auf den Weg. In der Nacht von Montag auf Dienstag setzt sich ein Reisebus in Richtung polnisch-ukrainische Grenze in Bewegung, um doppelt Gutes zu tun.