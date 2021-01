Neue Betrugsmasche

Eigentlich ist es ganz einfach: der Impfstoff wird nur über den Staat vergeben, und zwar kostenlos. Wenn also jemand Geld haben will, ist es mit hoher Sicherheit ein Betrüger. Oft rufen Leute an und gegen sich als Ärzte oder als Vertreter eines Impfherstellers aus. Sie behaupten, zur Impfung vorbeikommen zu können, wenn Geld gezahlt wird.

Die Geschichten variieren, aber letztlich wollen die Betrüger immer Geld. Die Polizei sagt: Lassen Sie sich nicht auf ein Gespräch ein. Legen Sie auf und rufen Sie die Polizei. Es gibt noch weitere Tipps und Informationen: Radio Hagen hat heute ein Gespräch mit dem Opferschutzbeauftragten der Polizei, wir berichten später darüber.