Neues Programm im Theater Hagen

Mit den Vorstellungen auf dem Friedrich-Ebert-Platz, auf dem Wilhelmsplatz und am Wasserschloss Werdringen will das Theater Menschen ansprechen, die sonst eher nicht ins Theater gehen. Zu sehen gibt es zum Beispiel ein "Best of Don Giovanni" und auch die Gewinner des sogenannten "Best of Hagen Contest". Im Theater selbst gibt es in der Spielzeit 23 / 24 einen bunten Mix aus Oper, Musical, Rock-Show und Schauspiel. Auch ein Weihnachtsmärchen wird es wieder geben. Wirtschaftlich geht es dem Theater aktuell überraschend gut. Auch dank der Hilfen von Bund, Land und Stadt.

