Opfer schweigt bei Prozess

Beim Prozess geht es um die Auseinandersetzungen zwischen den Hagener Motorradclubs Bandidos und Freeway Riders. Vor zwei Jahren hatten sich die Freeways und die Bandidos heftige Auseinandersetzungen in Hagen geliefert, mehrfach gab es Schüsse auf offener Straße. Die Staatsanwaltschaft wirft sechs Angeklagten, die unter anderem führende Positionen in dem Bandidos-Chapter haben, die Gründung einer kriminellen Vereinigung und weitere Straftaten vor. Neben besagtem Opfer wurden heute außerdem Polizeibeamte verhört, die im Zuge der Auseinandersetzungen an Durchsuchungen beteiligt waren. Der Prozess soll bis Ende November laufen. Bis dahin gilt am Landgericht ein umfangreiches Kuttenverbot.