Navigation

Osthaus-Museum feiert Eröffnung mit Noortje Palmers

Veröffentlicht: Donnerstag, 30.10.2025 13:41

Im Karl-Ernstosthausmuseum startet morgen die Ausstellung ,,Menschen des 21. Jahrhunderts" der belgischen Fotografin Noortje Palmers.


© Noortje Palmers

Sie zeigt beeindruckende Gruppenporträts - von Regenbogenfarben über verschiedene Religionen bis hin zu Hagenerinnen und Hagenern. Denn Extra für die Ausstellung hat sie noch Fotos aus Hagen gemacht. 

Die Eröffnung findet Freitag (31.10.2025) um 18 Uhr statt, die Ausstellung läuft dann bis Anfang Februar.

Weitere Meldungen

Bürgerinfo zur Erhaltungssatzung Hohenhagen

Lokalnachrichten Am Montag gab es im Rathaus eine Bürgerinformationsveranstaltung zur neuen Erhaltungssatzung für das Gebiet Hohenhagen.

"Von Renoir bis Warhol" - das Osthaus-Museum zeigt seine

Lokalnachrichten Am Sonntag, dem 18.05.2025, lädt das Osthaus-Museum zu einem Einblick in die Sammlung ein.

Jubiläum: HAGENRING feiert 100-jähriges Bestehen

Lokalnachrichten Im Osthaus Museum wird dieses Jahr Jubiläum gefeiert. Und zwar „100 Jahre HAGENRING“. Hierzu gibt es eine Sonderausstellung.

skyline