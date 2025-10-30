Osthaus-Museum feiert Eröffnung mit Noortje Palmers

Sie zeigt beeindruckende Gruppenporträts - von Regenbogenfarben über verschiedene Religionen bis hin zu Hagenerinnen und Hagenern. Denn Extra für die Ausstellung hat sie noch Fotos aus Hagen gemacht.

Die Eröffnung findet Freitag (31.10.2025) um 18 Uhr statt, die Ausstellung läuft dann bis Anfang Februar.