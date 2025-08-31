Picknick ganz in Weiß

Zum siebten Mal hat das Event wieder den Park mit stimmiger Livemusik und leckerer Verpflegung belebt. Obwohl der Dresscode nicht allzu streng gesehen wird, war doch das Publikum größtenteils schick weiß gekleidet. Diese Ambiente die dadurch erzeugt wird, gefällt den Gästen auf jeden Fall:

Auch wenn das Event dieses Jahr, mit den schlechten Wetterbericht erst im Schwanken war, waren die Sorgen umsonst, denn das Wetter spielte mit und es war Mal wieder ein voller Erfolg. Das ehrenamtliche Organisations Team, ist auch sehr dankbar für das gute Wetter, aber vor allem auch für die rege Beteiligung sagt Eva Grund:

Neben dem Dresscode "Ganz in Weiß", steht noch weiteres Motto im Mittelpunkt von dem Fest. nämlich das gemeinsame Picknicken an der Volme, um noch die letzten schönen Tage des Sommer zu nutzen. Denn die Gäste sind dazu eingeladen, ihre Verpflegung selber mitzubringen und es sich in dem Park gemütlich zu machen. Und die Location, der Volmepark, lädt zusammen mit den aufgebauten Zelten und Liegestühlen genau dazu ein. Viele Gäste finden durch das Event auch: Hagen kann doch was!:

Ganz in Weiß bietet jährlich ein ruhiges Zusammenkommen und Picknicken an der Volme an. Am Sonntag wurde ab 12:00 auch einen interreligiösen Gottesdienst mit Gesang und Friedensgebeten. Auch das zeigt: Das Fest ist für alle da!