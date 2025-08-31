Navigation

Picknick ganz in Weiß

Veröffentlicht: Sonntag, 31.08.2025 17:04

Dieses Wochenende war es wieder so weit, im Park an der Volme, wurde wieder "ganz in Weiß" gefeiert.

© Radio hagen

Zum siebten Mal hat das Event wieder den Park mit stimmiger Livemusik und leckerer Verpflegung belebt. Obwohl der Dresscode nicht allzu streng gesehen wird, war doch das Publikum größtenteils schick weiß gekleidet. Diese Ambiente die dadurch erzeugt wird, gefällt den Gästen auf jeden Fall:

© Radio hagen

Auch wenn das Event dieses Jahr, mit den schlechten Wetterbericht erst im Schwanken war, waren die Sorgen umsonst, denn das Wetter spielte mit und es war Mal wieder ein voller Erfolg. Das ehrenamtliche Organisations Team, ist auch sehr dankbar für das gute Wetter, aber vor allem auch für die rege Beteiligung sagt Eva Grund:

 

© Radio hagen

Neben dem Dresscode "Ganz in Weiß", steht noch weiteres Motto im Mittelpunkt von dem Fest. nämlich das gemeinsame Picknicken an der Volme, um noch die letzten schönen Tage des Sommer zu nutzen. Denn die Gäste sind dazu eingeladen, ihre Verpflegung selber mitzubringen und es sich in dem Park gemütlich zu machen. Und die Location, der Volmepark, lädt zusammen mit den aufgebauten Zelten und Liegestühlen genau dazu ein. Viele Gäste finden durch das Event auch: Hagen kann doch was!:

© Radio hagen

Ganz in Weiß bietet jährlich ein ruhiges Zusammenkommen und Picknicken an der Volme an. Am Sonntag wurde ab 12:00 auch einen interreligiösen Gottesdienst mit Gesang und Friedensgebeten. Auch das zeigt: Das Fest ist für alle da!

Weitere Meldungen

Wer hat das Zeug zum Hagener OB?

Lokalnachrichten In unserem Format zur Kommunalwahl 2025 treffen die Bewerberinnen und Bewerber um das Oberbürgermeisteramt aufeinander – im direkten Gespräch über die Zukunft unserer Stadt.

NRW-Ministerin zu Gast in Hagen

Lokalnachrichten Heute Vormittag (29.08.2025) war NRW-Kulturministerin Ina Brandes zu Gast im Theater an der Volme. Hier gibt es die Infos!

Jugendliche für die Politik in Hagen

Lokalnachrichten Unter dem Titel "Wortwechsel – Junge Politik diskutiert Kommunales" haben sich in Hagen Vertreterinnen und Vertreter der Jugendorganisationen von CDU, SPD und FDP zu einer

skyline