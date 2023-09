Prioreier Straße wieder für Motorräder gesperrt

Jahrzehntelange Sperrung

Die Straße zwischen Breckerfeld und Priorei war jahrelang für Motorräder gesperrt. Nach der Klage eines Motorradfahrers musste das Durchfahrts-Verbot allerdings im letzten Jahr aufgehoben werden. Daraufhin kam es immer wieder zu Rennstrecken-Ähnlichen Szenen und schweren Unfällen.

Sperrung an Wochenenden und Feiertagen

Darauf reagiert der Ennepe-Ruhr Kreis nun. Die Straße soll an Wochenenden (Freitags ab 12 Uhr bis Sonntag, 24 Uhr) sowie an Feiertagen für Motorräder gesperrt werden. Das Verbot soll regelmäßig überprüft werden. Wann genau die neue Regel in Kraft tritt, ist aktuell aber noch unklar. Vorher muss es noch ein Gespräch mit der Polizei und dem Landesbetrieb Straßen NRW geben.

Keine Angst vor neuer Klage

Der Ennepe-Ruhr Kreis geht davon aus, dass das geplante Verbot in Zukunft Bestand haben wird. Der Kreis schreibt auf unsere Anfrage:





"Das Gericht hat sein Urteil damit begründet, dass im Laufe der Zeit nie geprüft wurde, ob auch weniger einschneidende Maßnahmen ausreichend sind. Entsprechende Maßnahmen wurden inzwischen nicht nur theoretisch geprüft, sondern auch praktisch umgesetzt, ohne dass der gewünschte Erfolg – die Vermeidung weiterer Motorradunfälle – eingetreten ist. Wir gehen daher davon aus, dass die beabsichtigte Maßnahme auch einer gerichtlichen Überprüfung Stand halten wird. Ob es weitere Klagen geben wird, bleibt abzuwarten."

Beitrag in der Mediathek

Wir haben bereits vor einigen Tagen über die Situation an der Prioreier Straße berichtet und unter anderem mit Anwohnerinnen und Anwohnern gesprochen. Den entsprechenden Beitrag könnt ihr euch hier nochmal anhören.