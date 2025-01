Prozess um Steuerhinterziehung im Landgericht

Sie soll in Hagen einen Gebrauchtwagenhandel betrieben haben, dabei ging es um den Nettoverkauf von Autos, die dann ins Ausland überführt worden sein sollen. Das war aber offenbar nicht der Fall. Gegenüber dem Finanzamt wurde zwar der Verkauf an ausländische Firmen erklärt, diese Firmen existierten aber nicht. Stattdessen gingen die Wagen an Kunden in Deutschland.

Innerhalb von sieben Jahren entstand so ein Steuerschaden in Höhen von etwa 55 Millionen Euro.

Die Angeklagte aus Memmingen war bei den Geschäften als Vermittlerin aktiv, der Angeklagte aus Holzwickede soll das Geschäft zum Teil gemeinsam mit der Angeklagten aus Köln geführt haben. Alle drei befinden sich in Untersuchungshaft. Der Prozess könnte bis in den Sommer laufen.