Prozess wegen Bandendiebstahl

Die 24- und 42-jährigen Angeklagten sind wegen schweren Bandendiebstahls in fünf Fällen angeklagt. Dabei sollen sie versucht haben, von April bis Mai vergangenen Jahres mit Sprengstoff Geldautomaten aufzusprengen, unter anderem auch bei uns in Hagen (Dahl). In vier von fünf Fällen soll es beim Versuch geblieben sein. Insgesamt soll ein Sachschaden in Höhe von rund 455.000 Euro entstanden sein. Der nächste Prozesstermin ist am 24. Januar angesetzt. Dann könnte bereits das Urteil gesprochen werden.