Prozessauftakt am Landgericht

Der Mann ist an Demenz und Parkinson erkrankt und stark pflegebedürftig. Die Hagenerin soll mit der Pflege ihres Ehemannes überfordert gewesen sein und ihm deshalb eine Überdosis an Medikamenten gegeben haben. Es geht in diesem Fall um Insulin und Schlafmittel. Der Ehemann wurde ärztlich versorgt und trägt keine langfristigen Schäden davon. Ob Lebensgefahr bestand, soll im Prozess geklärt werden. Die Angeklagte ist nicht vorbestraft und befindet sich in Untersuchungshaft. Ein Urteil könnte es in einem Monat geben.