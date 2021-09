Prozessauftakt in Hagen

Die Liste der Vorwürfe ist lang: Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beleidigung, Angriff auf Vollstreckungsbeamte – dazu kommen mehrere Diebstähle. Der Jugendliche soll unter anderem mit einem Komplizen eine 20-Jährige beklaut haben. Anschließend soll er die Frau vergewaltigt haben – der Mittäter soll zu diesem Zeitpunkt nicht mehr am Tatort gewesen sein. Die meisten Taten sollen in Hagen vonstatten gegangen sein. Der Angeklagte befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Urteil soll es in etwa einem Monat geben.