Prozessauftakt: Mord an obdachloser Frau in Iserlohn

Am Hagener Landgericht ist heute der Prozess um den Mord an einer obdachlosen Frau in Iserlohn gestartet. Sie war Ende September mit zwei Kopfschüssen getötet worden. Vor Gericht hat der Angeklagte die Tat eingeräumt.