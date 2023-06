Realschule Hohenlimburg gegen Rassismus

Im Rahmen des Schulfestes wurden den Klassensprecherinnen und Klassensprechern die Urkunde überreicht. Mit der Hohenlimburger Realschule hat die inzwischen 17. Hagener Schule den Titel bekommen. Die Regionalkoordinatorin der Aktion appellierte an die Schülerinnen und Schüler: „Wenn ihr Diskriminierung wahrnehmt, nehmt diese Situation nicht als ‚normal‘ hin und lasst sie nicht alltäglich werden.“ Das Logo an der Schulwand bedeutet: An dieser Schule haben mindestens 70 Prozent der Schulmitglieder in einer geheimen Abstimmung erklärt, dass sie sich aktiv gegen Rassismus einsetzen. Im Rahmen des Schulfestes stellte jede Klasse ein Land der Europäischen Union vor. Angeboten wurden Spezialitäten aus verschiedenen Ländern und durch Spiele, Plakate und Präsentationen wurden die Länder vorgestellt.