Rettet die Clubs

Die Aktion Rettet die Clubs hat im September vor zwei Jahren auch in Hagen Station gemacht. Dabei ging es um Hilfe für Kultureinrichtungen in Zeiten von Corona und Lockdowns. Ein Nightliner besuchte Clubs und Bands vor Ort - Fury in the Slaughterhouse, Slime...aber auch Extrabreit versteigerten unterschriebene Gitarren für den Guten Zweck.