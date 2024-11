Rewe-Markt in Eilpe spendet für Aktion Lichtblicke

Tombola und Plätzchen für die Aktion Lichtblicke

Am 6.12.2024 feiert der Rewe Markt in Eilpe sein einjähriges Jubiläum nach dem großen Umbau. Zur Feier des Tages wird es unter anderem eine Tombola geben. Geplant sind 1.000 Preise und keine Nieten. Zudem ist neben der Tombola auch ein Plätzchen-Verkauf geplant. Der Erlös beider Sachen geht komplett an die „Aktion Lichtblicke“.

„Wir Mitarbeiter stehen schon in den Startlöchern“

heißt es vom Rewe-Markt.