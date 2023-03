Ricarda-Huch-Gymnasium sammelt Spenden für die Erdbebenopfer

Um Menschen zu helfen, die durch das Erbeben in der Türkei und in Syrien ihre Existenz verloren haben, hat das Ricarda-Huch-Gymnasium eine Spendenaktion veranstaltet. Die Schülerinnen und Schüler haben Kuchen verkauft und dabei über viertausend Euro eingenommen. Die haben sie heute an das Deutsche Rote Kreuz übergeben.