Schumacher Museum zeigt Wessel-Gemälde

Wessel ist in Iserlohn geboren und hat beide Weltkriege miterlebt. Seine Frau Irmgard Wessel-Zumloh war auch eine bekannte Malerin. Eine Ausstellung ihrer Werke gibt es momentan in Selm. Deshalb macht laut Museumsdirektor Rouven Lotz der Zeitpunkt Sinn.

Ausstellung bis März

Die Idee der Ausstellung im Emil Schumacher Museum habe es schon schon lange gegeben. Sie ist die erste umfangreiche Ausstellung Wessels seit 20 Jahren und findet in Kooperation mit der Villa Wessel in Iserlohn statt. Am 19. November wird die Ausstellung eröffnet und ist bis zum 17. März im Emil Schumacher Museum.

Vielseitige Gemälde

Wilhelm Wessel hat in seinem Leben verschiedene Stile ausprobiert. Deshalb ist der Name der Ausstellung "Verwandlung als Prinzip", erklärt die Kuratorin Lara Kemler.

Mehr Infos zu der Ausstellung gibt es auf der Internetseite des Emil Schumacher Museums.