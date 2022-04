Sicherheit, NRW-Touren und mehr: Alles Wissenswerte zur Motorradsaison 2022

Rund 900.000 Motorradfahrerinnen und -fahrer gibt es laut einer Statistik in Nordrhein-Westfalen. Die meisten befinden sich im Alter zwischen 30 und 60. Die Saison hat im März begonnen, musste aber aufgrund der Wetterlage kurzzeitig unterbrochen werden. Nun, kurz vor Ostern, geht es aber so richtig los. In diesem Artikel stellen wir euch die wichtigsten Sicherheitsaspekte vor und welche Touren ihr in dieser Saison durch NRW machen könnt. Außerdem könnt ihr hier beim Stimmungsbild mitmachen, wie viele Hörerinnen und Hörer denn selber Motorrad fahren.

Checkliste vor der ersten Ausfahrt

Vor dem Start in die Motorradsaison empfiehlt der ADAC, sein eigenes Motorrad einmal generell abzuchecken © Vor dem Start in die Motorradsaison empfiehlt der ADAC, sein eigenes Motorrad einmal generell abzuchecken ©

Vor der ersten Fahrt sollten Motorradfahrer unbedingt die Technik ihrer Maschinen checken. Der ADAC hat dafür eine Liste erstellt:

• Batterieladung prüfen: Bei einer nicht ausreichend geladenen Batterien, könnten Assistenzsysteme wie das ABS nicht funktionieren

• Flüssigkeiten wie Motoröl, Bremsflüssigkeit und Kühlmittel checken

• Elektronische Anlagen (z.B. Kupplungs- und Seitenständerschalter) testen

• Bremsbelägen, Bremswirkung, Reifenprofil und Luftdruck überprüfen

• Korrekte Spannung und Schmierung der Antriebskette beachten

Fahrsicherheit

Gerade in den ersten Wochen ist das Unfallrisiko besonders hoch, warnt der ADAC. An den vergangenen Wochenenden habe es in NRW bereits mehrere Unfälle mit Motorrädern gegeben. "Die meisten Motorradfahrer steigen nach einer monatelangen Fahrpause auf das Bike, deshalb sollten sie sich unbedingt erst einmal wieder mit ihrer Maschine vertraut machen", empfiehlt Peter Bredol, Motorradexperte des ADAC Nordrhein. Der Mobilitätsclub rät dazu, die ersten Touren auf weniger befahrenen Straßen zurückzulegen, um das Gespür für Gas und Bremse aufzufrischen. Auf sicherem Terrain kann auch das Fahren von Kurven und das Ausweichen wieder antrainiert werden. "Für die ersten Ausfahrten sollten Biker zunächst kurze Strecken fahren und anspruchsvolle Tagestouren meiden", sagt der ADAC Fachmann. Besonders im März und April sollten Motorradfahrer außerdem auf jahreszeittypische Gefahren wie nicht behobene Frostschäden im Asphalt, Rollsplit oder morgendliche Glätte nach kalten Nächten achten. Auch für Autofahrer bedeutet die Rückkehr der Motorräder - und auch Fahrräder - auf den Straßen eine Umstellung. Beide Seiten müssen sich zunächst wieder aneinander gewöhnen: Autofahrer unterschätzen häufig das Tempo von Motorrädern und sehen sie gerade beim Abbiegen wegen ihrer schmaleren Silhouette zu spät. Auch die im Frühjahr noch tief stehende Sonne stellt ein Risiko bei der Sichtbarkeit im Verkehr dar. "Wichtig ist, dass Autofahrer sich des höheren Aufkommens an Motorradfahrern besonders an warmen Tagen bewusst sind und beide Seiten Rücksicht aufeinander nehmen", sagt Motorradexperte Bredol.

Helmsicherheit nicht zu unterschätzen

Nicht nur das Motorrad sondern auch der entsprechende Helm muss immer wieder geprüft werden. Wann ein Helm neu gekauft werden muss und worauf es beim Thema Helmsicherheit ankommt, verrät Matthias Haasper, Institutsleiter beim Institut für Zweiradsicherheit. Eine wichtige Erkenntnis: ein guter Helm muss nicht zwingend teuer sein.

© radioNRW

Die schönsten Motorradtouren in Nordrhein-Westfalen

Biker kennen natürlich Motorradtreffpunkte wie das Café Hubraum oder das Landhaus Fuchs - in Kombinationen mit einer schönen Motorradtour durch das Bergische Land. Der ADAC in NRW geht aber einen Stück weiter. Sowohl für das Bergische Land, als auch die Eifel, das Münsterland, das Ruhrgebiet, das Sauerland als auch für die Region Ostwestfalen-Lippe gibt es in einem großen Überblick verschiedenste Touren für Motorradfahrer. Dabei geht es nicht nur - aber auch - um Natur und Idylle, sondern um die Besonderheit dieser diversen Strecken. Alle Touren könnt ihr euch hier über diesen Link ansehen.

Autor: Joachim Schultheis (mit dpa)