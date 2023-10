Solidaritätskundgebung für Israel

Vor der Synagoge in der Potthofstraße versammelten sich rund 250 Menschen, um ein Zeichen zu setzten: Gegen den Terror der Hamas und für mehr Frieden. Die jüdische Gemeinde Hagen lud genau deswegen alle Leute herbei, die sich mit den Menschen in Israel solidarisieren wollen. Unter ihnen: Menschen, die eine enge Beziehung zu Israel haben, Menschen, die Betroffene in Israel kennen, aber auch welche, die gegen den Antisemitismus vorgehen wollen.









Der Zusammenhalt lässt sich aber auch noch auf andere Weise zeigen. Überparteilich haben sich CDU, SPD, FDP und Die Grünen und auch der Deutsche Gewerkschaftsbund Region Ruhr-Mark dazu geeinigt zu zeigen, dass sie zu der jüdischen Gemeinde stehen. Diese Initiative ist bereits vor zwei Jahren aufgrund des versuchten Anschlages auf die Synagoge entstanden... Während der Veranstaltung hielten die Parteimitglieder Reden und betonten, es sei ein Thema, wo sie zusammenstehen wollen. Dabei seien parteiliche Unterschiede egal.

Nach der Kundgebung fühlten sich die Leute deutlich besser.





