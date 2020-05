Sommerzeit beim HEB

Der Hagener Entsorgungsbetrieb ist die nächsten Monate weiter früh am Start. In en Sommermonaten Juni, Juli und August beginnt die Arbeit der Müllabfuhr schon um 6 Uhr am Morgen. Damit will der HEB dafür sorgen, dass die harte Arbeit der Müllerwerker nicht in der Mittagshitze stattfindet.

© jomare-Fotolia