Sparkasse in Dahl

Die Sparkasse Hagen Herdecke plant einen kleinen Neubau in Dahl. Es geht um den Geldautomaten, der Mitte März von Unbekannten gesprengt wurden war. Der Geldautomat aber auch das kleine Gebäude, in dem er stand, wurden dabei so stark beschädigt, dass sich Reparatur beziehungsweise Wiederaufbau nicht lohnen.

© Sparkasse HagenHerdecke