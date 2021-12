Sparkasse und Nachhaltigkeit

Die Sparkasse HagenHerdecke will bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden. Dafür sind verschiedene Schritte notwendig. Die Sparkasse will einen Teil ihrer Firmenfahrzeuge gegen Elektromobile umtauschen, in der Tiefgarage des Sparkassen-Karrees gibt es ab sofort zwölf Ladepunkte, drei davon stehen als öffentliche Ladestellen zur Verfügung.

© Thorsten Irmer/Sparkasse HagenHerdecke