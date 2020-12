Spende der Sparkasse

In diesem Jahr geht die Spende beispielsweise an die Vereine "Frauen helfen Frauen", "WildWasser Hagen", die "Beratungsstelle ZeitRaum" und der größte Teil an den CVJM.

Der Verein hat sein Spendengeld bereits in ein 128 Quadratmeter großes Zelt investiert. Dort soll zum Beispiel unter Hygienemaßnahmen die diesjährige Weihnachtsfeier für Bedürftige und Alleinstehende stattfinden.