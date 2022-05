Sportangebot verbessern

In dieser Woche gibt es dazu in Hagen eine Fortbildung für Lehrer, Erzieher, Trainer und Übungsleiter. Henning Harnisch, dem Vize-Präsidenten von Alba Berlin, liegt das Projekt am Herzen.

© Radio Hagen

Die Fortbildungen im Bereich Kinder- und Jugendsport sind bereits komplett ausgebucht.