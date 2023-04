Stand der Dinge nach Krankenhaus-Schließung

Momentan sind noch die Psychiatrie, die Psychotherapie und die Psychosomatik im Johanneshospital untergebracht. Im Herbst wechseln die drei Stationen dann ins Zentrum für seelische Gesundheit nach Elsey und das Johanneshospital steht leer. Was dann mit dem großen Gebäude passiert, ist aktuell noch unklar. Die Katholische Krankenhaus Hagen GmbH würde es gerne verkaufen. Ein möglicher Käufer ist aktuell aber noch nicht in Sicht. Weiterhin geöffnet ist das Josefs-Hospital in Altenhagen. Es es nicht von der Schließung betroffen. Die Stationen und die Ambulanz sind auch in Zukunft in Betrieb.