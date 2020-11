Tag gegen häusliche Gewalt

21 Frauen bei uns in NRW sind im letzten Jahr durch häusliche Gewalt ermordet werden. Daran erinnert eine Aktion in der Buchhandlung Thalia. 21 Grablichter sollen auf die Schicksale aufmerksam machen. Anlass ist der "Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen" an diesem Mittwoch.

© Zonta-Club Hagen