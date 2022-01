Talersammlung der J-Apotheken

Viele Menschen in Hagen haben einfach ein großes Herz. Das beweisen seit Jahren auch immer wieder die Kundinnen und Kunden der J-Apotheken. Sie können in der Adventszeit Bonustaler spenden und so die Aktion Lichtblicke unterstützen. Die J-Apotheken selbst spenden Taler für verkaufte Kosmetikprodukte. Dadurch kamen allein in dieser Saison aufgerundet 4500 Euro zusammen.

© J-Apotheken