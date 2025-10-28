Navigation

Theater Hagen erhält Spende

Veröffentlicht: Dienstag, 28.10.2025 15:54

,,Man sieht nur mit dem Herzen gut" - Mit diesem bekannten Zitat aus ,,Der kleine Prinz" beginnt nicht nur eine Geschichte, sondern auch ein gute Tat in Hagen.

© Christiane Schrader

Der Reiseveranstalter Wikinger Reisen spendet 10 tausend Euro an das Theater Hagen, um die Familienoper ,,Der kleine Prinz" zu unterstützen. Mit der Spende möchte das Unternehmen die lokale Kulturszene stärken und junge Meschen für Musik und Theater begeistern.

Premiere feiert die Oper im kommendem Januar im großem Haus. Karten gibt es schon jetzt auf der Seite des Theaters.

