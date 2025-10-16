Navigation

Weihnachtsmärchen im Theater Hagen

Veröffentlicht: Donnerstag, 16.10.2025 15:56

Samstagvormittag beginnt die Vorfreude auf den Advent. Dafür sorgt das Theater Hagen und startet mit dem Vorverkauf fürs Weihnachtsmärchen. Titel: Aladin.

© Theater Hagen

Anja Schöne hat nach Motiven aus Tausendundeiner Nacht ein Familienstück zur Weihnachtszeit gemacht. Die bewegende Geschichte über Freundschaft, den Mut, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen und die Kraft der Fantasie nimmt alle von Hagen aus mit in eine sagenhafte orientalische Märchenwelt. Premiere ist am 15. November, Vorstellungen sind bis Weihnachten geplant.

