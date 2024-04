Theater Hagen stellt neuen Spielplan vor

Bunter und vielfältiger Spielplan

Unter anderem wird das aktuell sehr erfolgreiche Musical "My fair Lady" noch einmal gezeigt. Außerdem wird es wieder die Theaterparty "Simply the Best" mit Musik u.a. von Tina Turner, den Rolling Stones, Taylor Swift und Nena geben. Als Weihnachtsmärchen werden in diesem Jahr die Bremer Stadtmusikanten aufgeführt. Im neuen Theater-Spielplan stehen aber auch herausfordernde Stücke. Neu im Programm ist z.B. das Musiktheater-Experiment: "Kafkas Scham, Schuld, Prozess."

Gesamter Spielplan zum herunterladen

Das Theater hat wie immer ein kleines Heft zur neuen Spielzeit veröffentlicht. Es liegt unter anderem im Theater aus und kann kostenfrei mitgenommen werden. Es gibt aber auch eine PDF-Datei. Ihr könnt sie unten herunterladen.