THW sucht Leute

Für den neuen Lehrgang werden Leute gesucht, die Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit in den Bereichen Technik, Organisation, Verpflegung und Jugendarbeit haben. Neben einer fundierten Ausbildung geht es um eine abwechslungsreiche Tätigkeit im Ehrenamtlichen Bereich. Der neue Ausbildungslehrgang startet im August, eine Infoveranstaltung dazu gibt es Freitag beim THW an der Lütkenheiderstrasse.