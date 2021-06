Trautermin online buchen

Der Termin für die Trauung wird zunächst drei Wochen lang festgehalten. In dieser Zeit müssen die Ausweisdokumente eingereicht werden – das geht online oder per Einwurf am Eingangsbereich des Rathauses. Alle weiteren Fragen zu benötigten Unterlagen können mit dem Standesbeamten oder der Standesbeamtin geklärt werden. Zwei Tage vor dem Trautermin bekommt das Brautpaar eine E-Mail, in der Hinweise auf die aktuelle Pandemielage und die damit verbundenen Auflagen vermerkt sind. Es gibt außerdem neue Trauorte in der Stadt: Künftig können sich Paare in der Märkischen Spezialitätenbrennerei in Dahl oder in den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Dahl und Rummenohl das Ja-Wort geben.