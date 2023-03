Unbeteiligter in Altenhagen verletzt

Vier der jungen Männer waren gegen 21.40 Uhr mit einem Audi und einem VW auf der Altenhagener Straße unterwegs. Dort entdeckten sie zwei andere Männer, mit denen sie sich schon mehrfach heftig gestritten hatten. Die Gruppen gerieten wieder aneinander und setzten dabei auch Pfefferspray sowie ein Messer ein. Kurz darauf stiegen die vier Männer wieder in ihre Autos und fuhren weiter. An der Kreuzung Graf von Galen Ring / Altenhagener Brücke raste einer der Wagen bei Rot über die Ampel und kollidierte mit einem völlig unbeteiligten Smart. Dabei wurde der 34-Jährige Smart-Fahrer leicht verletzt, genauso wie die Personen in dem anderen Auto. Die Polizei stellte den Unfallwagen sicher und sucht nun Zeugen.