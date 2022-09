Unsere Serie: "Zukunft Energie"

Reporter Thorsten Ortmann ist auf Tour durch Deutschland. Er besucht Kraftwerke in Deutschland, wo heute schon die Energie der Zukunft produziert wird. Zum Beispiel das größte Solarkraftwerk Deutschlands bei Berlin, oder eine große Offshore-Windanlage in der Nordsee oder die größten Biogas und Wasserstoffanlagen in Deutschland. Dort kann man heute schon sehen, wie unser Weg aus der Klimakrise und vor allem aus den hohen Preisen aussehen kann.

Was macht ihr um Energie zu sparen?