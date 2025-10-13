Urteil im Fall Kosta

Der heute 17-Jährige hatte den Rentner Kosta gemeinsam mit zwei anderen in dessen Wohnung am Bodelschwinghplatz überfallen und mit einem Baseballschläger schwer verletzt. Kosta erlitt einen Schädelbruch, wurde zum Pflegefall und verstarb ein Jahr später.

Der jetzt verurteilte Jugendliche war zum Tatzeitpunkt 14 Jahre alt. Neben ihm sollen zwei weitere Jugendliche an der Tat beteiligt gewesen sein. Einer war zum Tatzeitpunkt nicht strafmündig, der andere ist untergetaucht.