Urteil im Prozess um Brandstiftung

Deswegen muss er sich auch in Behandlung begeben. Er war angeklagt, in seiner Wohnung in Eilpe ein Feuer gelegt zu haben. Da war die Spurenlage aber nicht eindeutig - es hätte auch die weggeworfene Zigarettenkippe eines Anderen sein könne, die für das Feuer gesorgt hatte.

Nachdem seine Eilper Wohnung abgebrannt war, hatte er in der alten Molkerei an der Eckeseyer Straße gehaust. Nach Überzeugung des Gerichts hat er dort dann das Feuer vom November letzten Jahres fahrlässig mit einem Einweggrill verantwortet. Der Mann muss sich nun drei Jahre bewähren, um nicht in Haft zu kommen.