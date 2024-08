Urteil im Prozess um gefährliche Körperverletzung

Anfang letzten Jahres hatte er in der Hagener Wohnung seiner Mutter einen Mann angegriffen und ihn mit dem Kopf gegen einen Schrank gestoßen. Einen guten Monat später schlug er einem Mann plötzlich mit den Fäusten ins Gesicht. Noch mal später attackierte er im Treppenhaus einen Mann.

Die Staatsanwaltschaft war selbst schon davon ausgegangen, dass der 27-Jährige an einer Psychose und damit verbunden an Halluzinationen leidet. Er ist somit schuldunfähig aber eben für andere gefährlich. So kam es zu dem Urteil, ihn in einer psychiatrischen Einrichtung unterzubringen.