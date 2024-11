Verbraucherzentrale Hagen warnt vor Masche

Verbraucherzentrale warnt vor 1N Telecom-Briefen

Der Internetanbieter "1N Telecom" fordert Verbraucherinnen und Verbraucher in Briefen dazu auf, den bisherigen Internetanschluss zu kündigen und einen Auftrag zur Rufnummernportierung zu erteilen. Laut der Verbraucherzentrale häufen sich auch in der Beratungsstelle Hagen seit Anfang dieser Woche die Fragen und Beschwerden über den Telekommunikationsanbieter.

1N Telecom verunsichert Kunden

Die 1N Telecom suggeriert den betroffenen Verbrauchern, dass sie einen Vertrag mit ihm abgeschlossen hätten. Die Betroffenen geben gegenüber der Verbraucherzentrale an, sich nicht an einen Vertragsabschluss erinnern zu können. Wer den Brief ignoriert, bekommt oft ein paar Wochen später erneut Post mit Schadenersatzforderungen in dreistelliger Höhe. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, das Schreiben der 1N Telecom nicht zu ignorieren. Betroffene sollten vorsorglich den angeblich geschlossenen Vertrag bestreiten und anfechten. Dafür gibt es einen Musterbrief auf der Internetseite der Verbraucherzentrale. Auf eine Abmahnung der Verbraucherzentrale NRW hat das Unternehmen offenbar nicht reagiert. Nun wurde Klage vor dem Landgericht Düsseldorf eingereicht