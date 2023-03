Verkaufsoffene Sonntage

Der erste verkaufsoffene Sonntag ist im Rahmen des Hohenlimburger Bauernmarktes am 23. April geplant. Die Hohenlimburger Innenstadt-Geschäfte sollen eine Ergänzung zum Angebot der Landwirtschaftsbetriebe und Kunsthandwerker sein. Den zweiten verkaufsoffenen Sonntag könnte es am 7. Mai in der Innenstadt geben. Anlass ist das Frühlingsfest "Hagen blüht auf". Einen Beschluss zu den beiden verkaufsoffenen Sonntagen soll es am Donnerstag im Rat geben.