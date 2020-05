Versuchter Mord und Untreue

Um die Sache zu vertuschen und sie einer Kollegin anzulasten, habe sie diese in einen Nebenraum des Ladens gelockt und sie dann mit einem Messerstich in den Bauch lebensgefährlich verletzt. Die Frau konnte sich zurück in den Laden retten, wo Kunden für erste Hilfe sorgten und Polizei und Rettungsdienst alarmierten. Die Frau überlebte durch eine Notoperation. Motiv für die Taten könnte Spielsucht gewesen sein. Die Angeklagte soll dadurch erhebliche Schulden haben.