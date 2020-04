Versuchter Totschlag

Ein mutmaßlicher Freeway Rider steht seit gut elf Monaten vor Gericht. Er soll aus einem Auto heraus auf einem mutmaßlichen Bandido geschossen haben. Tatort war die Frankfurter Straße. Der Geschädigte verletzte sich lebensbedrohlich, konnte aber durch eine Operation gerettet werden. Beim heutigen Prozesstermin haben sich die Betroffenen darauf geeinigt, dass der mögliche Täter ein Schmerzensgeld zahlen soll. Zudem gab es einen Verständigungsvorschlag, was bedeutet, dass der Angeklagte seine Tat gesteht und so seine Strafe mildert. Der nächste Prozesstermin ist am kommenden Donnerstag. Es ist möglich, dass der Angeklagte dann ein Geständnis ablegt.