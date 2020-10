Versuchter Totschlag

Der Angeklagte soll dem etwa gleichalten Mann in Rücken und Arm gestochen haben. Anschließend soll sich der Geschädigte in einem Kiosk in Sicherheit gebracht haben. Er wurde intensivmedizinisch behandelt und beatmet. Der Angeklagte gab beim Prozessauftakt an, dass er aus Notwehr gehandelt habe. Er habe seinem Gegenüber das Messer abnehmen wollen und ihn dabei mit einem Stich verletzt. Woher die Verletzung am Rücken komme, wisse er nicht. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft. Der Prozess wird am Mittwoch forgesetzt.